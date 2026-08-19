The Aviary в Чикаго

О месте

Это не просто бар, а «лаборатория» от создателей легендарного ресторана Alinea.Здесь подают самые инновационные коктейли в мире. Напитки приносят в ледяных сферах, которые нужно разбивать, или в сосудах, меняющих цвет и вкус.Попасть сюда без бронирования почти невозможно. Для максимального статуса стоит забронировать The Office — секретный кабинет этажом ниже с редчайшими винтажными спиртными напитками.