The Aviary в Чикаго
О месте
Это не просто бар, а «лаборатория» от создателей легендарного ресторана Alinea.Здесь подают самые инновационные коктейли в мире. Напитки приносят в ледяных сферах, которые нужно разбивать, или в сосудах, меняющих цвет и вкус.Попасть сюда без бронирования почти невозможно. Для максимального статуса стоит забронировать The Office — секретный кабинет этажом ниже с редчайшими винтажными спиртными напитками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
955 W Fulton Market, Chicago, IL 60607
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 01:00
Суббота 16:30 - 01:00