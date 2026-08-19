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The Aviary в Чикаго

The Aviary

О месте

Это не просто бар, а «лаборатория» от создателей легендарного ресторана Alinea.Здесь подают самые инновационные коктейли в мире. Напитки приносят в ледяных сферах, которые нужно разбивать, или в сосудах, меняющих цвет и вкус.Попасть сюда без бронирования почти невозможно. Для максимального статуса стоит забронировать The Office — секретный кабинет этажом ниже с редчайшими винтажными спиртными напитками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

955 W Fulton Market, Chicago, IL 60607
www.theaviary.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 01:00
Суббота 16:30 - 01:00
Контакты
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