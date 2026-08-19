Shedd Aquarium в Чикаго

О месте

Когда-то это был самый большой закрытый аквариум в мире. Он уникален тем, что расположен в неоклассическом мраморном здании, что создает контраст между строгой архитектурой и дикой природой. Главная зона — «Риф Абботтов», где в огромном цилиндрическом танке плавают акулы, скаты и морские черепахи. В зоне «Полярная игра» живут очаровательные белухи и пингвины.