Shedd Aquarium в Чикаго
О месте
Когда-то это был самый большой закрытый аквариум в мире. Он уникален тем, что расположен в неоклассическом мраморном здании, что создает контраст между строгой архитектурой и дикой природой. Главная зона — «Риф Абботтов», где в огромном цилиндрическом танке плавают акулы, скаты и морские черепахи. В зоне «Полярная игра» живут очаровательные белухи и пингвины.
Контакты
1200 S DuSable Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 18:00
Вторник 09:00 - 21:00
Среда 09:00 - 22:00
Четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 18:00
Воскресенье 09:00 - 18:00