Museum of Science and Industry в Чикаго
О месте
Это гигантский павильон, где науку можно трогать руками. Главная гордость — настоящая немецкая подводная лодка U-505, захваченная во время Второй мировой. Она находится в огромном подземном зале. Также здесь есть 12-метровый искусственный торнадо, который можно потрогать, и Boeing 727, подвешенный к потолку, в который можно зайти.
Контакты
5700 S DuSable Lake Shore Dr, Chicago, IL 60637
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:30 - 16:00
Вторник 09:30 - 16:00
Среда 09:30 - 16:00
Четверг 09:30 - 16:00
Пятница 09:30 - 16:00
Суббота 09:30 - 16:00
Воскресенье 09:30 - 16:00