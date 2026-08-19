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Museum of Science and Industry в Чикаго

Museum of Science and Industry

О месте

Это гигантский павильон, где науку можно трогать руками. Главная гордость — настоящая немецкая подводная лодка U-505, захваченная во время Второй мировой. Она находится в огромном подземном зале. Также здесь есть 12-метровый искусственный торнадо, который можно потрогать, и Boeing 727, подвешенный к потолку, в который можно зайти.

Контакты

5700 S DuSable Lake Shore Dr, Chicago, IL 60637
+17736841414
www.msichicago.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:30 - 16:00
Вторник 09:30 - 16:00
Среда 09:30 - 16:00
Четверг 09:30 - 16:00
Пятница 09:30 - 16:00
Суббота 09:30 - 16:00
Воскресенье 09:30 - 16:00
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