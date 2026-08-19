Museum of Science and Industry в Чикаго

О месте

Это гигантский павильон, где науку можно трогать руками. Главная гордость — настоящая немецкая подводная лодка U-505, захваченная во время Второй мировой. Она находится в огромном подземном зале. Также здесь есть 12-метровый искусственный торнадо, который можно потрогать, и Boeing 727, подвешенный к потолку, в который можно зайти.