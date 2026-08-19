Museum of Contemporary Art в Чикаго
О месте
Музей фокусируется на искусстве, созданном после 1945 года. Здесь нет пыльных архивов — экспозиции постоянно меняются, представляя видеоарт, инсталляции, концептуальную скульптуру и современную фотографию. Тут есть знаменитая лестница музея, которая сверху выглядит как глаз. Она считается одной из самых красивых архитектурных деталей в Чикаго.
Контакты
220 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 21:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00