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Museum of Contemporary Art в Чикаго

Museum of Contemporary Art

О месте

Музей фокусируется на искусстве, созданном после 1945 года. Здесь нет пыльных архивов — экспозиции постоянно меняются, представляя видеоарт, инсталляции, концептуальную скульптуру и современную фотографию. Тут есть знаменитая лестница музея, которая сверху выглядит как глаз. Она считается одной из самых красивых архитектурных деталей в Чикаго.

Контакты

220 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611
+13122802660
mcachicago.org/#gbp

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 10:00 - 21:00
Среда 10:00 - 17:00
Четверг 10:00 - 17:00
Пятница 10:00 - 17:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье 10:00 - 17:00
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