Museum of Contemporary Art в Чикаго

О месте

Музей фокусируется на искусстве, созданном после 1945 года. Здесь нет пыльных архивов — экспозиции постоянно меняются, представляя видеоарт, инсталляции, концептуальную скульптуру и современную фотографию. Тут есть знаменитая лестница музея, которая сверху выглядит как глаз. Она считается одной из самых красивых архитектурных деталей в Чикаго.