Art Institute в Чикаго
О месте
Один из старейших и крупнейших художественных музеев США, который регулярно занимает первые строчки в мировых рейтингах.Здесь собрана вторая по величине в мире коллекция импрессионизма после Франции. Вы увидите «Стога сена» Моне, «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Сёра и «Спальню в Арле» Ван Гога.
Контакты
111 S Michigan Ave, Chicago, IL 60603
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 17:00
Среда 11:00 - 17:00
Четверг 11:00 - 20:00
Пятница 11:00 - 17:00
Суббота 11:00 - 17:00
Воскресенье 11:00 - 17:00