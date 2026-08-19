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Art Institute в Чикаго

Art Institute

О месте

Один из старейших и крупнейших художественных музеев США, который регулярно занимает первые строчки в мировых рейтингах.Здесь собрана вторая по величине в мире коллекция импрессионизма после Франции. Вы увидите «Стога сена» Моне, «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Сёра и «Спальню в Арле» Ван Гога.

Контакты

111 S Michigan Ave, Chicago, IL 60603
+13124433600
www.artic.edu

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 17:00
Среда 11:00 - 17:00
Четверг 11:00 - 20:00
Пятница 11:00 - 17:00
Суббота 11:00 - 17:00
Воскресенье 11:00 - 17:00
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