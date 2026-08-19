Art Institute в Чикаго

О месте

Один из старейших и крупнейших художественных музеев США, который регулярно занимает первые строчки в мировых рейтингах.Здесь собрана вторая по величине в мире коллекция импрессионизма после Франции. Вы увидите «Стога сена» Моне, «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Сёра и «Спальню в Арле» Ван Гога.