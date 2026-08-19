Oriole в Чикаго

О месте

Это воплощение элегантности и путешествия через вкусы. Ноа Сандовал, известный своей любовью к деталям, создаёт блюда, которые переносят гостя в разные уголки мира: от японских рынков до французских бистро. Его кухня - это идеальный баланс текстур, температур и вкусов.