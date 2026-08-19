Oriole в Чикаго
О месте
Это воплощение элегантности и путешествия через вкусы. Ноа Сандовал, известный своей любовью к деталям, создаёт блюда, которые переносят гостя в разные уголки мира: от японских рынков до французских бистро. Его кухня - это идеальный баланс текстур, температур и вкусов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
661 W Walnut St, Chicago, IL 60661
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:30
Среда 17:00 - 21:30
Четверг 17:00 - 21:30
Пятница 17:00 - 21:30
Суббота 17:00 - 21:30