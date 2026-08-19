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Oriole в Чикаго

Oriole

О месте

Это воплощение элегантности и путешествия через вкусы. Ноа Сандовал, известный своей любовью к деталям, создаёт блюда, которые переносят гостя в разные уголки мира: от японских рынков до французских бистро. Его кухня - это идеальный баланс текстур, температур и вкусов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

661 W Walnut St, Chicago, IL 60661
+13128775899
www.oriolechicago.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:30
Среда 17:00 - 21:30
Четверг 17:00 - 21:30
Пятница 17:00 - 21:30
Суббота 17:00 - 21:30
Контакты
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