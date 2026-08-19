ĒLA Nightclub в Чикаго
О месте
Клуб занимает здание бывшего склада электротоваров и сохраняет индустриальную эстетику, но приправляет её роскошью.Дизайн сочетает открытый кирпич, дерево и кожу с мощными лазерными установками и конфетти-пушками. Это «инсайдерское» место, где отдыхает модная элита города.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Парковка
Контакты
222 W Ontario St, Chicago, IL 60654
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 04:00
Суббота22:00 - 05:00