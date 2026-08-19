ĒLA Nightclub в Чикаго

О месте

Клуб занимает здание бывшего склада электротоваров и сохраняет индустриальную эстетику, но приправляет её роскошью.Дизайн сочетает открытый кирпич, дерево и кожу с мощными лазерными установками и конфетти-пушками. Это «инсайдерское» место, где отдыхает модная элита города.