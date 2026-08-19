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ĒLA Nightclub в Чикаго

ĒLA Nightclub

О месте

Клуб занимает здание бывшего склада электротоваров и сохраняет индустриальную эстетику, но приправляет её роскошью.Дизайн сочетает открытый кирпич, дерево и кожу с мощными лазерными установками и конфетти-пушками. Это «инсайдерское» место, где отдыхает модная элита города.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Парковка

Контакты

222 W Ontario St, Chicago, IL 60654
+17085298368
www.elanightclub.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 04:00
Суббота22:00 - 05:00
Контакты
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