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Millennium Park в Чикаго

Millennium Park

О месте

Главная визитная карточка города и одно из самых посещаемых мест в мире. Скульптура Cloud Gate :Огромная зеркальная «капля» Аниша Капура. В ней отражается все небо и окружающие небоскребы, создавая идеальный фон для фото. Фонтан Crown Fountain: Две 15-метровые башни с LED-экранами, на которых сменяются лица жителей Чикаго.

Контакты

Chicago, IL 60602
+13126508298

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 23:00
Вторник06:00 - 23:00
Среда06:00 - 23:00
Четверг06:00 - 23:00
Пятница06:00 - 23:00
Суббота06:00 - 23:00
Воскресенье06:00 - 23:00
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