Shedd Aquarium в Чикаго
О месте
Когда-то это был самый большой закрытый аквариум в мире. Он уникален тем, что расположен в неоклассическом мраморном здании, что создает контраст между строгой архитектурой и дикой природой. Главная зона — «Риф Абботтов», где в огромном цилиндрическом танке плавают акулы, скаты и морские черепахи. В зоне «Полярная игра» живут очаровательные белухи и пингвины.
Контакты
1200 S DuSable Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 22:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00