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Die Flora в Кёльне

Die Flora

О месте

Это главный ботанический сад города, основанный в 1864 году. Центральным объектом является исторический парк-дворец (Festhaus). Сад занимает площадь более 11 гектаров и насчитывает более 10 000 видов растений. Вход в сад свободный, он открыт ежедневно.

Контакты

Alter Stammheimer Weg, 50735 Nippes
+49221560890

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 20:00
Вторник08:00 - 20:00
Среда08:00 - 20:00
Четверг08:00 - 20:00
Пятница08:00 - 20:00
Суббота08:00 - 20:00
Воскресенье08:00 - 20:00
Контакты
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