Die Flora в Кёльне

О месте

Это главный ботанический сад города, основанный в 1864 году. Центральным объектом является исторический парк-дворец (Festhaus). Сад занимает площадь более 11 гектаров и насчитывает более 10 000 видов растений. Вход в сад свободный, он открыт ежедневно.