Die Flora в Кёльне
О месте
Это главный ботанический сад города, основанный в 1864 году. Центральным объектом является исторический парк-дворец (Festhaus). Сад занимает площадь более 11 гектаров и насчитывает более 10 000 видов растений. Вход в сад свободный, он открыт ежедневно.
Контакты
Alter Stammheimer Weg, 50735 Nippes
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 20:00
Вторник08:00 - 20:00
Среда08:00 - 20:00
Четверг08:00 - 20:00
Пятница08:00 - 20:00
Суббота08:00 - 20:00
Воскресенье08:00 - 20:00