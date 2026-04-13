Досуг и развлечения в Кёльн
Этот ресторан, известный как «гостиная Кёльна», уже более полувека остается оплотом элегантности и классического гостеприимства. Здесь свято чтут традиции французской кухни, дополняя их лучшими сезонными продуктами из региона Северный Рейн-Вестфалия. Одной из главных особенностей является подача блюд «на серебре».Обширная винная карта включает в себя как великие шато Франции, так и лучшие немецкие рислинги от частных виноделен.
Этот бар регулярно входит в списки лучших заведений мира и является эталоном классического коктейльного искусства. Интерьер в стиле «классический модерн» с антикварной мебелью и приглушенным светом создает атмосферу закрытого джентльменского клуба. Бар славится своей уникальной террасой во внутреннем дворике, которая считается одной из самых красивых в городе.
Здесь предлагают два типа меню: «Никогда не забывай свои корни» с акцентом на региональные продукты и «Вдохновение» с более смелыми мировыми сочетаниями. Интерьер заведения выполнен в элегантном современном стиле. Особое внимание здесь уделяют винному сопровождению. Это место идеально подходит для тех, кто хочет увидеть «новую немецкую кухню» в её лучшем проявлении.
Этот легендарный коктейль-бар, открытый в 1999 году, считается одним из столпов ночной жизни города и регулярно получает награды за качество миксологии. Интерьер выполнен в стиле классического спикизи с приглушенным светом и уютными кожаными креслами, создающими атмосферу приватности. Бармены могут создать персональный напиток на основе ваших предпочтений, даже если его нет в меню.
Собрание ориентировано на «новую вещественность» (New Objectivity) и концептуальные подходы. В него входят работы таких мастеров, как Бернд и Хилла Бехеры, Карл Блоссфельдт и Альберт Ренгер-Патч.
Интерьер выполнен в золотых и темных тонах, что придает заведению вид роскошного гостиничного лобби мирового уровня. Особенностью бара является его концепция «High-End Drinking», где каждый ингредиент проходит тщательный отбор и подготовку.
Этот этнологический музей посвящён культурам народов мира и предлагает уникальный взгляд на разнообразие человеческого опыта. Экспонаты включают предметы быта, одежду и жилища, отражающие жизнь различных сообществ. Музей был основан на основе частной коллекции Вильгельма Йоста и сейчас занимает современное здание, открытое в 2010 году.
Здесь можно приобрести продукцию бренда 4711, а на втором этаже расположен небольшой музей, посвященный истории марки. Глокеншпиль (колокольный звон): На фасаде здания установлены колокола, которые каждый час (с 9:00 до 19:00) исполняют мелодии, такие как «Марсельеза», в сопровождении движущихся фигурок.
Старейшая в мире ярмарка современного искусства, объединяющая более 2000 художников под одной крышей.
Романская церковь, построенная на месте кладбища в 380 году нашей эры. Она знаменита своим уникальным десятиугольным куполом овальной формы, сохранившимся со времен Римской империи. В 1920 году церковь получила статус малой базилики. Интерьер украшен средневековыми мозаиками, фресками и древними артефактами
Клуб расположен в здании старой верфи и разделен на три зала: Mainstage, BLCKBX и Dreherei. Здесь выступают звезды калибра David Guetta и Tiësto. Атмосфера взрывная: мощнейшие лазерные шоу, инсталляции с огнем и профессиональный звук. Идеально, если вы хотите масштабную вечеринку до утра.
Ресторан при отеле Hyatt Regency, который знаменит своим потрясающим видом на Кёльнский собор через стеклянный фасад. Кухня здесь представляет собой элегантный микс международных хитов и современной европейской классики. Интерьер светлый и просторный, что делает его популярным местом для воскресных бранчей и романтических ужинов. Высокий уровень комфорта соответствуют стандартам пятизвездочного отеля.