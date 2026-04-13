Maximilian Lorenz

Здесь предлагают два типа меню: «Никогда не забывай свои корни» с акцентом на региональные продукты и «Вдохновение» с более смелыми мировыми сочетаниями. Интерьер заведения выполнен в элегантном современном стиле. Особое внимание здесь уделяют винному сопровождению. Это место идеально подходит для тех, кто хочет увидеть «новую немецкую кухню» в её лучшем проявлении.