Gruber’s в Кёльне

О месте

Здесь подают эталонный венский шницель и тафельшпиц, дополняя их редкими винами из долины Вахау. Интерьер выдержан в стиле современной альпийской элегантности с обилием светлого дерева и уютным светом. Ресторан славится своим гостеприимством и более расслабленной, но всё же статусной атмосферой. Это идеальное место для тех, кто ценит сытную, понятную еду в безупречном качестве.