Gruber’s в Кёльне
О месте
Здесь подают эталонный венский шницель и тафельшпиц, дополняя их редкими винами из долины Вахау. Интерьер выдержан в стиле современной альпийской элегантности с обилием светлого дерева и уютным светом. Ресторан славится своим гостеприимством и более расслабленной, но всё же статусной атмосферой. Это идеальное место для тех, кто ценит сытную, понятную еду в безупречном качестве.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Clever Str. 32, 50668 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00