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Mr. Tippler в Кипре

Mr. Tippler

О месте

Стильный бар в старом городе (Ktima) с отличным стрит-фудом и авторской барной картой

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Kosta Georgiou 3, Paphos 8010
+35799950993

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 01:30
Вторник18:30 - 01:30
Среда18:30 - 01:30
Четверг18:30 - 01:30
Пятница18:30 - 02:30
Суббота18:30 - 02:30
Воскресенье18:30 - 01:30
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