Mr. Tippler в Кипре
О месте
Стильный бар в старом городе (Ktima) с отличным стрит-фудом и авторской барной картой
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Kosta Georgiou 3, Paphos 8010
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 01:30
Вторник18:30 - 01:30
Среда18:30 - 01:30
Четверг18:30 - 01:30
Пятница18:30 - 02:30
Суббота18:30 - 02:30
Воскресенье18:30 - 01:30