Досуг и развлечения в Кипре
Основная площадка для знакомства с работами современных кипрских художников.
это одна из крупнейших художественных площадок города, представляющая богатую коллекцию современного кипрского искусства. В её фондах хранится более 600 работ, включая живопись, скульптуру, инсталляции и коллажи художников XX и XXI веков.
Находится в старом городе. Это интеллигентный и дорогой бар с акцентом на джин и редкие коктейли. Сюда приходят за эстетикой и спокойным общением.
Это популярное и стильное заведение, расположенное в Старом городе Пафоса на Кипре. Бар известен своими панорамными видами на город и море, особенно во время заката, а также уютной и дружелюбной атмосферой.
Старейший частный музей Кипра, в котором представлена уникальная археологическая коллекция, охватывающая 9000 лет истории острова.
Огромное пространство на скалистом берегу, где собраны работы современных скульпторов со всего мира. Вход свободный, идеальное место для прогулок на закате.
Это удостоенный наград современный ресторан и бар, расположенный в марине Лимассола. Заведение известно своим панорамным видом на море и яхты, современной средиземноморской кухней и оживленной атмосферой с DJ-сетами.
Средневековая крепость XII века, окруженная виноградниками и плантациями сахарного тростника, по которой можно побродить внутри и подняться на крышу.
Летняя резиденция Breeze Group, известная масштабными VIP-вечеринками и привозами мировых артистов
Стильный бар в старом городе (Ktima) с отличным стрит-фудом и авторской барной картой
Ресторан легендарного шефа Нобу Мацухиса. Предлагает уникальное слияние японской и перуанской кухни (Nikkei). В 2025 году заведение подтвердило свой статус, получив высшую награду «Золотой колпак» (Golden Cap)
Старейший и крупнейший археологический музей острова. В его залах представлены артефакты от эпохи неолита до римского периода, включая знаменитые терракотовые фигуры из Айя-Ирини и мозаики