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Досуг и развлечения в Кипре

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
SPEL
SPEL

Основная площадка для знакомства с работами современных кипрских художников.

Limassol Municipal Art Gallery
Limassol Municipal Art Gallery

это одна из крупнейших художественных площадок города, представляющая богатую коллекцию современного кипрского искусства. В её фондах хранится более 600 работ, включая живопись, скульптуру, инсталляции и коллажи художников XX и XXI веков.

Library Bar
Library Bar

Находится в старом городе. Это интеллигентный и дорогой бар с акцентом на джин и редкие коктейли. Сюда приходят за эстетикой и спокойным общением.

Piedra All Day Cafe Lounge Bar
Piedra All Day Cafe Lounge Bar

Это популярное и стильное заведение, расположенное в Старом городе Пафоса на Кипре. Бар известен своими панорамными видами на город и море, особенно во время заката, а также уютной и дружелюбной атмосферой.

Pierides Museum
Pierides Museum

Старейший частный музей Кипра, в котором представлена уникальная археологическая коллекция, охватывающая 9000 лет истории острова.

Sculpture park
Sculpture park

Огромное пространство на скалистом берегу, где собраны работы современных скульпторов со всего мира. Вход свободный, идеальное место для прогулок на закате.

Epsilon Resto Bar
Epsilon Resto Bar

Это удостоенный наград современный ресторан и бар, расположенный в марине Лимассола. Заведение известно своим панорамным видом на море и яхты, современной средиземноморской кухней и оживленной атмосферой с DJ-сетами.

Kolossi Castle
Kolossi Castle

Средневековая крепость XII века, окруженная виноградниками и плантациями сахарного тростника, по которой можно побродить внутри и подняться на крышу.

Breeze Summer Club
Breeze Summer Club

Летняя резиденция Breeze Group, известная масштабными VIP-вечеринками и привозами мировых артистов

Mr. Tippler
Mr. Tippler

Стильный бар в старом городе (Ktima) с отличным стрит-фудом и авторской барной картой

Matsuhisa
Matsuhisa

Ресторан легендарного шефа Нобу Мацухиса. Предлагает уникальное слияние японской и перуанской кухни (Nikkei). В 2025 году заведение подтвердило свой статус, получив высшую награду «Золотой колпак» (Golden Cap)

The Cyprus Museum
The Cyprus Museum

Старейший и крупнейший археологический музей острова. В его залах представлены артефакты от эпохи неолита до римского периода, включая знаменитые терракотовые фигуры из Айя-Ирини и мозаики

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