Anaïs (City of Dreams Mediterranean) в Кипре
О месте
Первый во всей Европе французский гастрономический клуб с атмосферой гламурных вечеринок у бассейна и шоу-программами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nikou Kavvadia, Limassol 3150
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 03:00
Суббота19:00 - 03:00
Воскресенье19:00 - 02:00