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Anaïs (City of Dreams Mediterranean) в Кипре

Anaïs (City of Dreams Mediterranean)

О месте

Первый во всей Европе французский гастрономический клуб с атмосферой гламурных вечеринок у бассейна и шоу-программами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Nikou Kavvadia, Limassol 3150

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 03:00
Суббота19:00 - 03:00
Воскресенье19:00 - 02:00
Контакты
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