Monkey Tale Doha в Дохе
О месте
Элитный пляжный клуб в Дохе (1500 м²) с тропической атмосферой в стиле Бали. Бассейн, частные кабаны, бар и международная кухня. Пляжные вечеринки и выступления диджеев. Отдых высокого уровня.
Особенности
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
Zone 66, Legtaifiya, Block 17, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00