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Monkey Tale Doha в Дохе

Monkey Tale Doha

О месте

Элитный пляжный клуб в Дохе (1500 м²) с тропической атмосферой в стиле Бали. Бассейн, частные кабаны, бар и международная кухня. Пляжные вечеринки и выступления диджеев. Отдых высокого уровня.

Особенности

Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Zone 66, Legtaifiya, Block 17, Doha
+97450777533

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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