Sabai Thai

Один из лучших тайских ресторанов Катара с аутентичной кухней и атмосферой «тропического побега». Традиционный интерьер, открытая кухня, фирменный Том Ям и карри. Награды за сервис и качество, королевские бранчи по выходным. Идеально для семейного ужина и ценителей азиатских специй в центре Дохи.