Досуг и развлечения в Дохе
Крупнейший ландшафтный парк Дохи (88 га) в зоне Aspire Zone. Искусственное озеро, фонтаны, игровые площадки, живописные виды на Aspire Tower. Популярное место для прогулок, пикников и спорта.
Один из лучших тайских ресторанов Катара с аутентичной кухней и атмосферой «тропического побега». Традиционный интерьер, открытая кухня, фирменный Том Ям и карри. Награды за сервис и качество, королевские бранчи по выходным. Идеально для семейного ужина и ценителей азиатских специй в центре Дохи.
Элитный пляжный клуб в Дохе (1500 м²) с тропической атмосферой в стиле Бали. Бассейн, частные кабаны, бар и международная кухня. Пляжные вечеринки и выступления диджеев. Отдых высокого уровня.
Культурно-исторический комплекс из четырёх отреставрированных домов в центре Дохи (рядом с Сук-Вакиф). Рассказывает об истории Катара, нефтяной промышленности, семейном быте и традициях, демонстрируя переход страны от прошлого к современности.
Оживленный культурный центр, расположенный в самом сердце исторического рынка Сук-Вакиф в Дохе. Центр сочетает в себе сохранение катарских художественных традиций с поддержкой современного искусства, являясь открытой платформой для местных и иностранных художников.
Стильный панорамный бар на 20-м этаже отеля Alwadi Hotel Doha — MGallery с круговым видом 360° на Корниш, Сук-Вакиф и небоскрёбы. Уникальная коктейльная карта «Вокруг света за 80 дней» (42 авторских напитка), изысканные закуски, современная терраса с охлаждением и диджей-сеты по вечерам.
Престижный ресторан и бар на крыше, расположенный на верхнем этаже 5-звездочного отеля La Cigale Hotel в районе Al Sadd в Дохе, Катар. Он известен панорамными видами на город, оживленной атмосферой, изысканным меню a'la carte и современным дизайном, являясь популярным местом для отдыха.
Популярный ресторан ливанской и панарабской кухни, расположенный на холме в живописном районе Katara Hills в Дохе. Заведение предлагает аутентичные блюда (мезе, гриль, выпечка), романтичную атмосферу и панорамную террасу с видом на залив и район The Pearl. Высоко оценивается за качество еды и уют.
Стильный лаунж-бар, расположенный на 27-м и 28-м этажах роскошного отеля Mondrian Doha в Катаре. Место известно своими панорамными видами и современной атмосферой.
Роскошный персидский ресторан в Дохе, ставший легендарным благодаря своему интерьеру в стиле зеркального дворца с тысячами мозаичных фрагментов и витражей. Здесь подают эталонную иранскую кухню: сочные кебабы, плов с шафраном и десерты с ароматом розы.
Знаменитый ресторан перуанской кухни от шеф-повара Гастона Акурио, расположенный в отеле InterContinental Doha Beach & Spa в престижном районе West Bay. Это первое заведение в городе, предлагающее аутентичную перуанскую кухню в элегантной обстановке на берегу залива.
Изысканный бар премиум-класса с уютной атмосферой, специализирующийся на винах и сигарах. Расположенный в районе Вест-Бэй, он предлагает гостям элегантный интерьер и широкий выбор напитков.