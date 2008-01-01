Museum of Islamic Art в Дохе
О месте
Крупнейший тематический музей в странах Персидского залива, открытый в 2008 году. Расположен на искусственном острове на набережной Корниш. Здание, спроектированное Йо Минг Пеем, славится архитектурой, объединяющей геометрические формы, и хранит шедевры мусульманского искусства VII–XIX веков.
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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница13:30 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00