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Museum of Islamic Art в Дохе

Museum of Islamic Art

О месте

Крупнейший тематический музей в странах Персидского залива, открытый в 2008 году. Расположен на искусственном острове на набережной Корниш. Здание, спроектированное Йо Минг Пеем, славится архитектурой, объединяющей геометрические формы, и хранит шедевры мусульманского искусства VII–XIX веков.

Контакты

+97444224444

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница13:30 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00
Контакты
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