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Souq Waqif Art Center в Дохе

Souq Waqif Art Center

О месте

Оживленный культурный центр, расположенный в самом сердце исторического рынка Сук-Вакиф в Дохе. Центр сочетает в себе сохранение катарских художественных традиций с поддержкой современного искусства, являясь открытой платформой для местных и иностранных художников.

Контакты

7GPJ+JR8, Doha

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 22:00
Вторник08:00 - 22:00
Среда08:00 - 22:00
Четверг08:00 - 22:00
Пятница08:00 - 22:00
Суббота08:00 - 22:00
Воскресенье08:00 - 22:00
Контакты
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