Souq Waqif Art Center в Дохе

О месте

Оживленный культурный центр, расположенный в самом сердце исторического рынка Сук-Вакиф в Дохе. Центр сочетает в себе сохранение катарских художественных традиций с поддержкой современного искусства, являясь открытой платформой для местных и иностранных художников.