Souq Waqif Art Center в Дохе
О месте
Оживленный культурный центр, расположенный в самом сердце исторического рынка Сук-Вакиф в Дохе. Центр сочетает в себе сохранение катарских художественных традиций с поддержкой современного искусства, являясь открытой платформой для местных и иностранных художников.
Контакты
7GPJ+JR8, Doha
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 22:00
Вторник08:00 - 22:00
Среда08:00 - 22:00
Четверг08:00 - 22:00
Пятница08:00 - 22:00
Суббота08:00 - 22:00
Воскресенье08:00 - 22:00