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Billionaire Dubai в Дубае

Billionaire Dubai

О месте

Роскошный шоу-ресторан и ночной клуб в Mandarin Oriental Downtown на 61-м этаже. Итальянская и японская кухня, живые выступления артистов, акробатов и DJ-сетов с вечера до утра.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
DJ сеты

Контакты

Mandarin Oriental Downtown - Al Albaany St - Al Wasl - Dubai
+97145661186

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 03:00
Суббота21:00 - 03:00
Воскресенье21:00 - 03:00
Контакты
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