Billionaire Dubai in Dubai
About
A luxurious show restaurant and nightclub on the 61st floor of Mandarin Oriental Downtown. Italian and Japanese cuisine, live performances by artists, acrobats, and DJ sets from evening till dawn.
Features
Terrace
Seating
Live music
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Wi-Fi
Table reservations
Parking
Valet parking
DJ sets
Contacts
Mandarin Oriental Downtown - Al Albaany St - Al Wasl - Dubai
Extra Info
HOURS
Thursday21:00 - 03:00
Friday21:00 - 03:00
Saturday21:00 - 03:00
Sunday21:00 - 03:00