We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Billionaire Dubai in Dubai

Billionaire Dubai

About

A luxurious show restaurant and nightclub on the 61st floor of Mandarin Oriental Downtown. Italian and Japanese cuisine, live performances by artists, acrobats, and DJ sets from evening till dawn.

Features

Terrace
Seating
Live music
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Wi-Fi
Table reservations
Parking
Valet parking
DJ sets

Contacts

Mandarin Oriental Downtown - Al Albaany St - Al Wasl - Dubai
+97145661186

Extra Info

HOURS
Thursday21:00 - 03:00
Friday21:00 - 03:00
Saturday21:00 - 03:00
Sunday21:00 - 03:00