Laguna Lounge в Дубае

О месте

Пляжный бар и лаундж на Пальме Джумейра. Средиземноморская атмосфера, фирменные коктейли и кухня в духе Французской Ривьеры и Киклад. Днём — расслабленный отдых у моря, вечером — модный бар с диджеем и кальяном.