Профиль
EN

Laguna Lounge в Dubai

Laguna Lounge

О месте

Пляжный бар и лаундж на Пальме Джумейра. Средиземноморская атмосфера, фирменные коктейли и кухня в духе Французской Ривьеры и Киклад. Днём — расслабленный отдых у моря, вечером — модный бар с диджеем и кальяном.

Особенности

Терраса
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Sofitel Dubai The Palm Palm Jumeirah, East - Crescent Rd - Dubai
+97144556677
www.sofitel-dubai-thepalm.com/restaurants-bars/laguna

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница10:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM