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Birds в Дубае

Birds

О месте

Шикарный ресторан, совмещающий шоу-клуб с гастрономией высшего уровня и театральным искусством. В меню представлены изысканные блюда международной кухни и уникальные шоу-программы.

Особенности

Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг
Посадочные места
Панорамный вид

Контакты

Valet parking available at P4, The Address Downtown Burj Dubai - 63rd floor - Burj Khalifa - Downtown Dubai - Dubai
+971502754844

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 01:00
Среда16:00 - 01:00
Четверг16:00 - 01:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота16:00 - 01:00
Контакты
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