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BLU Dubai в Дубае

BLU Dubai

О месте

Клуб с хорошей музыкой, атмосферой и качественным обслуживанием. Идеальное место для ночных развлечений с продуманной программой вечеринок.

Особенности

Терраса
Живая музыка
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

V Hotel Dubai, Al Habtoor City - 260 Sheikh Zayed Rd - Business Bay - Dubai
+971521327981

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 04:00
Вторник22:00 - 04:00
Среда22:00 - 04:00
Четверг22:00 - 04:00
Пятница22:00 - 04:00
Суббота22:00 - 04:00
Воскресенье22:00 - 04:00
Контакты
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