Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Amazónico в Дубае

Amazónico

О месте

Один из самых известных ресторанов Мадрида, теперь в центре DIFC. Amazónico Dubai — это трёхэтажное пространство с тропической атмосферой, ярким коктейль-баром, живой музыкой и террасой на крыше. Меню сочетает латиноамериканскую и тропическую кухню с азиатскими и средиземноморскими акцентами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

DIFC Pavilion - Dubai
+97145713999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 03:00
Вторник12:00 - 03:00
Среда12:00 - 03:00
Четверг12:00 - 03:00
Пятница12:00 - 03:00
Суббота12:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 03:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM