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Nobu в Дубае

Nobu

О месте

Ресторан японской и перуанской кухни расположен в отеле Atlantis The Palm. Здесь вас ждут уникальные блюда от знаменитого шеф-повара Нобу Мацухисы, элегантная атмосфера и роскошный интерьер.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

at Atlantis - 22nd floor - The Palm Jumeirah - Dubai
+97144260760

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 00:00
Контакты
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