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GAL в Дубае

GAL

О месте

Современный ресторан турецко-средиземноморской кухни с открытой кухней, коктейль-баром и террасой с видом на Бурдж-Халифа.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

The Address Downtown - G Floor Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Burj Khalifa - Downtown Dubai - Dubai
+97145897883

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 03:00
Вторник17:30 - 03:00
Среда17:30 - 03:00
Четверг17:30 - 03:00
Пятница17:30 - 03:00
Суббота15:00 - 03:00
Воскресенье15:00 - 03:00
Контакты
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