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Roka в Дубае

Roka

О месте

Ресторан современной японской кухни, основанный на традиции робата-гриля. Атмосфера объединяет вокруг огня, а меню отражает культуру северных рыбаков Японии, готовивших рыбу на углях и делившихся ею друг с другом.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Banyan Tree Dubai - First Floor - Marsa Dubai - Bluewaters Island - Dubai
+97145566689

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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