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Olivier Cornet Gallery в Дублине

Olivier Cornet Gallery

О месте

Одна из самых динамичных галерей современного искусства в Дублине, расположенная в историческом георгианском здании. Галерея представляет талантливых ирландских и международных художников, предлагая живопись, скульптуру, керамику и фотографию.

Контакты

3 Denmark Street Great, Rotunda, Dublin 1, D01 NV63
+353872887261

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:00 - 18:00
Среда11:00 - 18:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница11:00 - 18:00
Суббота12:00 - 17:00
Воскресенье12:00 - 17:00
Контакты
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