Olivier Cornet Gallery в Дублине
О месте
Одна из самых динамичных галерей современного искусства в Дублине, расположенная в историческом георгианском здании. Галерея представляет талантливых ирландских и международных художников, предлагая живопись, скульптуру, керамику и фотографию.
Контакты
3 Denmark Street Great, Rotunda, Dublin 1, D01 NV63
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:00 - 18:00
Среда11:00 - 18:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница11:00 - 18:00
Суббота12:00 - 17:00
Воскресенье12:00 - 17:00