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Досуг и развлечения в Дублине

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Saint Patrick's Cathedral
Saint Patrick's Cathedral

Крупнейший храм Ирландии, национальный собор Церкви Ирландии, построенный в средневековом готическом стиле. Это выдающийся исторический памятник, известный тем, что здесь служил деканом Джонатан Свифт, а также место проведения государственных церемоний и концертов.

The Irish Rock 'N' Roll Museum Experience
The Irish Rock 'N' Roll Museum Experience

Интерактивное погружение в музыкальную историю Ирландии, предлагающее 60-75 минутные экскурсии с гидом. Можно увидеть редкие артефакты, включая уникальную коллекцию, посвященную Филу Линотту и Thin Lizzy, а также узнать истории о легендарных ирландских исполнителях в самом сердце Temple Bar.

Herbert Park
Herbert Park

Живописный 32-акровый общественный парк в престижном районе Баллсбридж на юге Дублина. Это популярное место отдыха с прудом, теннисными кортами, спортивными площадками, детской зоной и удобными дорожками, созданное на месте Ирландской международной выставки.

F.X. Buckley
F.X. Buckley

Ресторан предлагает высококачественные стейки, устрицы и классические гарниры в уютной обстановке. Славится отличным обслуживанием и качеством мяса.

National Gallery of Ireland
National Gallery of Ireland

Главный художественный музей страны, основанный в 1854 году и открытый в 1864 году. Галерея хранит обширную коллекцию ирландской живописи и шедевры европейского искусства (XVII–XX вв.).

Royal Hibernian Academy
Royal Hibernian Academy

Старейшая в Ирландии художественная организация, управляемая самими художниками, и одна из ведущих галерей современного искусства в Дублине.

MoLI – Museum of Literature Ireland
MoLI – Museum of Literature Ireland

Интерактивное культурное пространство, посвященное богатому литературному наследию страны. Расположенный в историческом здании UCD Naughton Joyce Centre, музей предлагает уникальные экспозиции, включая оригиналы рукописей Джеймса Джойса, мультимедийные инсталляции, кафе и уютные сады.

Drimnagh Medieval Castle
Drimnagh Medieval Castle

Уникальный средневековый нормандский замок XIII века в пригороде Дублина, единственный в Ирландии сохранивший действующий, заполненный водой ров. Это бывшая крепость семьи Барневаль, отреставрированная в XX веке, предлагающая туры по Большому залу, подвалу и саду в стиле XVII века.

The Book of Kells Experience
The Book of Kells Experience

Уникальная выставка в Тринити-колледже, демонстрирующая Келлскую книгу (IX век), рукописное Евангелие с изысканными иллюстрациями. Посетители осматривают древний манускрипт и знаменитый «Длинный зал» библиотеки, насчитывающую 200 000 книг, погружаясь в историю Ирландии.

The Stag's Head
The Stag's Head

Исторический паб в центре Дублина. Внутри — аутентичный интерьер: резное красное дерево, мозаичные мраморные полы, гранитные столешницы, витражные окна и внушительное чучело оленьей головы над баром. Гости могут насладиться традиционным ирландским пивом, блюдами местной кухни и живой ирландской музыкой — атмосфера сочетает элегантность старого Дублина с тёплым гостеприимством.

The Sidecar Bar
The Sidecar Bar

Изысканный коктейль-бар в стиле арт-деко 1930-х годов. Он славится вневременной элегантностью, цинковой барной стойкой, черными мраморными полами и атмосферой интимного уюта, идеальной для классических коктейлей и джазовой музыки.

The Glasshouse Dublin
The Glasshouse Dublin

Стильный оазис в индустриальном сердце Доклендс, где эстетика «городских джунглей» встречается с гламуром современной оранжереи. Интерьер бара завораживает игрой света в панорамных окнах, обилием живой зелени и изящными люстрами. Здесь можно насладиться авторским коктейлем на просторной террасе или перекусить пряными мексиканскими тако перед масштабным шоу в соседней 3Arena. Это место, где грубый кирпич стен смягчается нежностью цветов, а вечер всегда обещает быть ярким и запоминающимся.

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