Досуг и развлечения в Дублине
Крупнейший храм Ирландии, национальный собор Церкви Ирландии, построенный в средневековом готическом стиле. Это выдающийся исторический памятник, известный тем, что здесь служил деканом Джонатан Свифт, а также место проведения государственных церемоний и концертов.
Интерактивное погружение в музыкальную историю Ирландии, предлагающее 60-75 минутные экскурсии с гидом. Можно увидеть редкие артефакты, включая уникальную коллекцию, посвященную Филу Линотту и Thin Lizzy, а также узнать истории о легендарных ирландских исполнителях в самом сердце Temple Bar.
Живописный 32-акровый общественный парк в престижном районе Баллсбридж на юге Дублина. Это популярное место отдыха с прудом, теннисными кортами, спортивными площадками, детской зоной и удобными дорожками, созданное на месте Ирландской международной выставки.
Ресторан предлагает высококачественные стейки, устрицы и классические гарниры в уютной обстановке. Славится отличным обслуживанием и качеством мяса.
Главный художественный музей страны, основанный в 1854 году и открытый в 1864 году. Галерея хранит обширную коллекцию ирландской живописи и шедевры европейского искусства (XVII–XX вв.).
Старейшая в Ирландии художественная организация, управляемая самими художниками, и одна из ведущих галерей современного искусства в Дублине.
Интерактивное культурное пространство, посвященное богатому литературному наследию страны. Расположенный в историческом здании UCD Naughton Joyce Centre, музей предлагает уникальные экспозиции, включая оригиналы рукописей Джеймса Джойса, мультимедийные инсталляции, кафе и уютные сады.
Уникальный средневековый нормандский замок XIII века в пригороде Дублина, единственный в Ирландии сохранивший действующий, заполненный водой ров. Это бывшая крепость семьи Барневаль, отреставрированная в XX веке, предлагающая туры по Большому залу, подвалу и саду в стиле XVII века.
Уникальная выставка в Тринити-колледже, демонстрирующая Келлскую книгу (IX век), рукописное Евангелие с изысканными иллюстрациями. Посетители осматривают древний манускрипт и знаменитый «Длинный зал» библиотеки, насчитывающую 200 000 книг, погружаясь в историю Ирландии.
Исторический паб в центре Дублина. Внутри — аутентичный интерьер: резное красное дерево, мозаичные мраморные полы, гранитные столешницы, витражные окна и внушительное чучело оленьей головы над баром. Гости могут насладиться традиционным ирландским пивом, блюдами местной кухни и живой ирландской музыкой — атмосфера сочетает элегантность старого Дублина с тёплым гостеприимством.
Изысканный коктейль-бар в стиле арт-деко 1930-х годов. Он славится вневременной элегантностью, цинковой барной стойкой, черными мраморными полами и атмосферой интимного уюта, идеальной для классических коктейлей и джазовой музыки.
Стильный оазис в индустриальном сердце Доклендс, где эстетика «городских джунглей» встречается с гламуром современной оранжереи. Интерьер бара завораживает игрой света в панорамных окнах, обилием живой зелени и изящными люстрами. Здесь можно насладиться авторским коктейлем на просторной террасе или перекусить пряными мексиканскими тако перед масштабным шоу в соседней 3Arena. Это место, где грубый кирпич стен смягчается нежностью цветов, а вечер всегда обещает быть ярким и запоминающимся.