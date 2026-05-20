The Glasshouse Dublin в Dublin

О месте

Стильный оазис в индустриальном сердце Доклендс, где эстетика «городских джунглей» встречается с гламуром современной оранжереи. Интерьер бара завораживает игрой света в панорамных окнах, обилием живой зелени и изящными люстрами. Здесь можно насладиться авторским коктейлем на просторной террасе или перекусить пряными мексиканскими тако перед масштабным шоу в соседней 3Arena. Это место, где грубый кирпич стен смягчается нежностью цветов, а вечер всегда обещает быть ярким и запоминающимся.