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Аренда элитных авто в Дублин

Комфортный автомобиль премиум-класса позволяет без ограничений сочетать деловую программу в Дублине с поездками по живописным окрестностям Ирландии. Такой формат особенно удобен для индивидуальных маршрутов, мероприятий и продолжительных поездок.

Что мы предлагаем

Премиальная аренда особенно интересна для тех, кто планирует сочетать городскую программу с поездками по Ирландии. Автомобиль позволяет сохранить собственный темп и не зависеть от фиксированного расписания трансферов.

  • Для самостоятельного знакомства с городом подойдут компактные luxury-модели, сочетающие комфорт с удобством вождения.
  • Range Rover Sport станет практичным выбором для путешествий по побережью и продолжительных маршрутов с багажом.
  • Если в программе есть деловые встречи, частные мероприятия или несколько переездов за день, можно воспользоваться услугами водителя.
  • Для индивидуальных путешествий по Ирландии маршрут и продолжительность аренды согласуются заранее.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Для деловых поездок особенно ценен автомобиль, который можно заказать точно к нужному времени и не отвлекаться на организацию следующего перемещения. При необходимости водитель остаётся доступен между встречами.

  • Подача к офису, конференц-площадке или отелю с учётом точного времени начала встречи.
  • Chauffeur service для корпоративного дня, когда между несколькими встречами не хочется заниматься парковкой и перестановкой автомобиля.
  • Загородные поездки можно организовать с профессиональным водителем и заранее определёнными точками маршрута.

Дополнительные услуги

Автомобиль можно включить в более широкую программу путешествия по Ирландии, особенно если хочется выйти за рамки стандартного городского маршрута. Дополнительные услуги помогают заранее продумать отдельные элементы такой поездки.

  • Индивидуальные маршруты по побережью с подбором природных и гастрономических остановок.
  • Организация поездок к загородным поместьям, гольф-клубам и частным объектам.
  • Премиальные автомобили для киносъёмок, фотопроектов и мероприятий.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Предсказуемость сервиса особенно важна, когда автомобиль используется по плотному графику. Поэтому техническое состояние машин регулярно контролируется, а перед арендой проводится дополнительная проверка. При заказе автомобиля с водителем за поездку отвечает профессиональный специалист.

Аренда для особых случаев

Для особого вечера автомобиль может стать спокойной и элегантной частью тщательно продуманного маршрута.

  • Театральные премьеры и концертные вечера.
  • Частные ужины и торжества в загородных домах.
  • Представительский транспорт для официальных мероприятий.
  • Поездки по случаю важных семейных и личных дат.

Комфортная поездка позволяет полностью сосредоточиться на самом событии, а не на дороге.

Контакты
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