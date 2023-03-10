Аренда элитных авто в Дублин
Комфортный автомобиль премиум-класса позволяет без ограничений сочетать деловую программу в Дублине с поездками по живописным окрестностям Ирландии. Такой формат особенно удобен для индивидуальных маршрутов, мероприятий и продолжительных поездок.
Что мы предлагаем
Премиальная аренда особенно интересна для тех, кто планирует сочетать городскую программу с поездками по Ирландии. Автомобиль позволяет сохранить собственный темп и не зависеть от фиксированного расписания трансферов.
- Для самостоятельного знакомства с городом подойдут компактные luxury-модели, сочетающие комфорт с удобством вождения.
- Range Rover Sport станет практичным выбором для путешествий по побережью и продолжительных маршрутов с багажом.
- Если в программе есть деловые встречи, частные мероприятия или несколько переездов за день, можно воспользоваться услугами водителя.
- Для индивидуальных путешествий по Ирландии маршрут и продолжительность аренды согласуются заранее.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Для деловых поездок особенно ценен автомобиль, который можно заказать точно к нужному времени и не отвлекаться на организацию следующего перемещения. При необходимости водитель остаётся доступен между встречами.
- Подача к офису, конференц-площадке или отелю с учётом точного времени начала встречи.
- Chauffeur service для корпоративного дня, когда между несколькими встречами не хочется заниматься парковкой и перестановкой автомобиля.
- Загородные поездки можно организовать с профессиональным водителем и заранее определёнными точками маршрута.
Дополнительные услуги
Автомобиль можно включить в более широкую программу путешествия по Ирландии, особенно если хочется выйти за рамки стандартного городского маршрута. Дополнительные услуги помогают заранее продумать отдельные элементы такой поездки.
- Индивидуальные маршруты по побережью с подбором природных и гастрономических остановок.
- Организация поездок к загородным поместьям, гольф-клубам и частным объектам.
- Премиальные автомобили для киносъёмок, фотопроектов и мероприятий.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Предсказуемость сервиса особенно важна, когда автомобиль используется по плотному графику. Поэтому техническое состояние машин регулярно контролируется, а перед арендой проводится дополнительная проверка. При заказе автомобиля с водителем за поездку отвечает профессиональный специалист.
Аренда для особых случаев
Для особого вечера автомобиль может стать спокойной и элегантной частью тщательно продуманного маршрута.
- Театральные премьеры и концертные вечера.
- Частные ужины и торжества в загородных домах.
- Представительский транспорт для официальных мероприятий.
- Поездки по случаю важных семейных и личных дат.
Комфортная поездка позволяет полностью сосредоточиться на самом событии, а не на дороге.