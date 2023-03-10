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Аренда бизнес джета в Дублин

Когда расписание меняется в течение дня, стандартный авиаперелёт не всегда позволяет сохранить нужную гибкость. Частный самолёт даёт возможность выстроить путешествие вокруг собственных планов и избежать лишних ограничений.

Что мы предлагаем

Частный самолёт позволяет сократить время в пути при поездках между Ирландией, Великобританией и континентальной Европой, сохраняя возможность планировать маршрут самостоятельно. Для более дальних путешествий доступны индивидуальные чартерные решения.

  • Перелёты между Дублином, Лондоном, Парижем и другими европейскими центрами.
  • Организация частных рейсов для корпоративных поездок и международных мероприятий.
  • Дальние маршруты в Северную Америку и другие регионы без привязки к стандартному расписанию.

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Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Сервис на борту помогает использовать перелёт как продолжение делового дня или время для переключения после насыщенной программы. Экипаж работает внимательно, но без излишней формальности.

  • Профессиональные пилоты и бортпроводники с международной квалификацией.
  • Возможность провести рабочую встречу в спокойной приватной обстановке.
  • Удобная зона для отдыха во время перелёта.

Дополнительные услуги

  • Организация поездок в загородные поместья, гольф-клубы и рестораны за пределами города.
  • Подбор апартаментов для деловой поездки или продолжительного пребывания.
  • Помощь в организации камерных деловых мероприятий и частных ужинов.
  • Автомобиль с водителем для поездок по Ирландии с заранее согласованным маршрутом.

Такой набор услуг особенно удобен для путешествий, в которых Дублин становится отправной точкой для более широкой программы. При этом деловые и частные планы можно свободно сочетать в рамках одного расписания.

Направления и маршруты

Близость к Великобритании и европейскому континенту делает Dublin удобной отправной точкой для коротких международных поездок и дальних перелётов.

  • Маршруты, рассчитанные на несколько встреч в разных городах без потери времени на пересадки.
  • Дальнемагистральные направления в Нью-Йорк, Бостон и другие города Северной Америки.
  • Индивидуальные вылеты для деловых поездок, спортивных событий и частных путешествий.
  • Частные рейсы в Лондон, Манчестер, Париж и Амстердам.

Почему выбирают нас

Главное преимущество персональной организации заключается в том, что даже короткая поездка получает продуманную структуру от вылета до возвращения.

  • Сжатый рабочий график можно совместить с несколькими встречами или мероприятиями в разных точках.
  • При необходимости в программу добавляются загородные поездки, гастрономические впечатления или частные культурные маршруты.
  • Для международных клиентов удобно сразу связать перелёт с последующим направлением в Великобритании или Европе.
  • Вся коммуникация остаётся сосредоточенной в одном сервисе, что делает организацию поездки заметно проще.

Безопасность и стандарты

Переменная погода и насыщенное международное авиасообщение делают грамотную подготовку особенно важной для частного рейса.

  • Метеорологическая информация регулярно учитывается при формировании операционного плана.
  • Выбор оператора опирается на требования безопасности, технические показатели и профессиональную репутацию.
  • Экипаж должен обладать необходимой квалификацией для выполнения запланированного маршрута.

Так поездка в Дублин начинается с ощущения уверенности, оставляя место для его живой атмосферы, музыки и знаменитого ирландского гостеприимства.

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