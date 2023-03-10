Аренда бизнес джета в Дублин
Когда расписание меняется в течение дня, стандартный авиаперелёт не всегда позволяет сохранить нужную гибкость. Частный самолёт даёт возможность выстроить путешествие вокруг собственных планов и избежать лишних ограничений.
Что мы предлагаем
Частный самолёт позволяет сократить время в пути при поездках между Ирландией, Великобританией и континентальной Европой, сохраняя возможность планировать маршрут самостоятельно. Для более дальних путешествий доступны индивидуальные чартерные решения.
- Перелёты между Дублином, Лондоном, Парижем и другими европейскими центрами.
- Организация частных рейсов для корпоративных поездок и международных мероприятий.
- Дальние маршруты в Северную Америку и другие регионы без привязки к стандартному расписанию.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Сервис на борту помогает использовать перелёт как продолжение делового дня или время для переключения после насыщенной программы. Экипаж работает внимательно, но без излишней формальности.
- Профессиональные пилоты и бортпроводники с международной квалификацией.
- Возможность провести рабочую встречу в спокойной приватной обстановке.
- Удобная зона для отдыха во время перелёта.
Дополнительные услуги
- Организация поездок в загородные поместья, гольф-клубы и рестораны за пределами города.
- Подбор апартаментов для деловой поездки или продолжительного пребывания.
- Помощь в организации камерных деловых мероприятий и частных ужинов.
- Автомобиль с водителем для поездок по Ирландии с заранее согласованным маршрутом.
Такой набор услуг особенно удобен для путешествий, в которых Дублин становится отправной точкой для более широкой программы. При этом деловые и частные планы можно свободно сочетать в рамках одного расписания.
Направления и маршруты
Близость к Великобритании и европейскому континенту делает Dublin удобной отправной точкой для коротких международных поездок и дальних перелётов.
- Маршруты, рассчитанные на несколько встреч в разных городах без потери времени на пересадки.
- Дальнемагистральные направления в Нью-Йорк, Бостон и другие города Северной Америки.
- Индивидуальные вылеты для деловых поездок, спортивных событий и частных путешествий.
- Частные рейсы в Лондон, Манчестер, Париж и Амстердам.
Почему выбирают нас
Главное преимущество персональной организации заключается в том, что даже короткая поездка получает продуманную структуру от вылета до возвращения.
- Сжатый рабочий график можно совместить с несколькими встречами или мероприятиями в разных точках.
- При необходимости в программу добавляются загородные поездки, гастрономические впечатления или частные культурные маршруты.
- Для международных клиентов удобно сразу связать перелёт с последующим направлением в Великобритании или Европе.
- Вся коммуникация остаётся сосредоточенной в одном сервисе, что делает организацию поездки заметно проще.
Безопасность и стандарты
Переменная погода и насыщенное международное авиасообщение делают грамотную подготовку особенно важной для частного рейса.
- Метеорологическая информация регулярно учитывается при формировании операционного плана.
- Выбор оператора опирается на требования безопасности, технические показатели и профессиональную репутацию.
- Экипаж должен обладать необходимой квалификацией для выполнения запланированного маршрута.
Так поездка в Дублин начинается с ощущения уверенности, оставляя место для его живой атмосферы, музыки и знаменитого ирландского гостеприимства.