Jazzkeller — Frankfurt am Main в Frankfurt
О месте
Знаменитый джаз-клуб с уютной атмосферой и регулярными концертами. Здесь выступают местные и международные исполнители, создавая идеальную обстановку для любителей джаза.
Особенности
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Живая музыка
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Kleine Bockenheimer Str. 18a, 60313 Frankfurt am Main
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 00:00
Четверг20:00 - 00:00
Пятница20:30 - 00:00
Суббота20:30 - 00:00