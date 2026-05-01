Anglo Irish в Frankfurt

Традиционный паб с ирландским интерьером, предлагающий разнообразные сорта пива и классические блюда. Часто проходят спортивные трансляции и музыкальные вечера.

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка

Kleine Rittergasse 1, 60594 Frankfurt am Main
+4969611041
angloirish.de

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота13:00 - 03:00
Воскресенье14:00 - 02:00
