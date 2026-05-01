Carmelo Greco в Frankfurt
О месте
Современный ресторан с авторской интерпретацией итальянской кухни. В меню — пасты, ризотто и морепродукты. Интерьер современный с классическими элементами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Ziegelhüttenweg 1-3, 60598 Frankfurt am Main
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота18:30 - 22:00