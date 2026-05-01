Профиль
EN

The Sakai в Frankfurt

The Sakai

О месте

Ресторан японской кухни с акцентом на свежие ингредиенты. В меню — суши, рамен и другие японские блюда. Пространство оформлено в современном стиле с элементами японской культуры.

Особенности

Веганские блюда
Принимают карты
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Посадочные места

Контакты

Hedderichstraße 69, 60596 Frankfurt am Main
+496989990330
www.the-sakai.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:00
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM