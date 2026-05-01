Bidlabu в Frankfurt
О месте
Ресторан с уютной атмосферой и разнообразной кухней, где местные и международные блюда сочетаются с акцентом на качество ингредиентов. Подходит для семейных встреч и неформальных ужинов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Kleine Bockenheimer Str. 14, 60313 Frankfurt am Main
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 22:00
Вторник 18:00 - 22:00
Среда 18:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье 18:00 - 22:00