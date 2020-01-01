Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Chen Clan Ancestral Hall в Гуанчжоу

Chen Clan Ancestral Hall

О месте

Великолепно сохранившийся архитектурный комплекс конца XIX века, представляющий стиль Линнань. Известен изысканной резьбой по дереву, камню и кирпичу, а также красочными керамическими фигурами на крышах.

Контакты

No. 34 Enlongli, Zhongshan 7th Road, Liwan District, Guangzhou 510040 / 广州市荔湾区中山七路恩龙里34号
+86 20 8181 4559

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM