LETO

Стильный ресторан европейской и русской кухни, где аутентичные вкусы сочетаются с элегантным дизайном. Гости могут насладиться аутентичными русскими блюдами, такими как борщ, салат Оливье, бефстроганов, а также изысканными европейскими классическими блюдами, такими как стейки, паста и лучшие вина.