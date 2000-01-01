Досуг и развлечения в Гуанчжоу
Изысканный ресторан с двумя звездами Мишлен. Под руководством шеф-повара Фея здесь подают современную кантонскую кухню, отличающуюся выверенными вкусами, креативным подходом к традиционным рецептам и безупречной подачей блюд, таких как суп с канадским геодакком.
Популярный мексиканский бар-ресторан на территории арт-кластера Party Pier в Гуанчжоу. Место известно своей энергичной атмосферой, живой музыкой и видом на Жемчужную реку.
Древний буддийский комплекс, основан в 537 году, знаменитый своей 57-метровой Цветочней пагодой. Это спокойное, атмосферное место с действующим храмом, где хранятся мощи буддийских святых. Пагода, перестроенная в эпоху Сун, является визитной карточкой храма.
Престижный ресторан кантонской кухни, отмеченный гидом Мишлен Заведение славится элегантным интерьером в стиле старинных особняков района Сигуань, акцентом на здоровое питание, сезонные продукты и фирменными блюдами, включая тушеного краба и жареного скворца.
Стильный ресторан европейской и русской кухни, где аутентичные вкусы сочетаются с элегантным дизайном. Гости могут насладиться аутентичными русскими блюдами, такими как борщ, салат Оливье, бефстроганов, а также изысканными европейскими классическими блюдами, такими как стейки, паста и лучшие вина.
Популярный ресторан и спортивный бар, известный своей оживленной атмосферой, горячими блюдами и холодными напитками. Посетители отмечают внимательное обслуживание и качественную еду, что делает его отличным местом для отдыха и встреч.
Сочетание американского гриль-бара и ночного клуба: эстетика Дикого Запада с современным драйвом. Интерьер из дерева и кожи создает мощную энергетику. Заведение славится стейками и живой музыкой, популярно у экспатов и местных жителей. Отличный сервис и контактный бар в центре города.
Знаменитый ресторан кантонской кухни. Это заведение премиум-класса, известное своей изысканной атмосферой, видом на реку и отмеченными наградами димсамами. Ресторан славится хрустящей уткой и свежими морепродуктами.
Ведущая культурная институция, посвященная современному китайскому и международному искусству, с фокусом на живопись, фотографию и скульптуру. Музей активно организует выставки, знакомя посетителей с творчеством современных художников.
Исторический комплекс, построенный вокруг подлинной гробницы второго правителя царства Наньюэ. В музее представлено более 5000 реликвий, включая знаменитую золотую печать и нефритовые изделия.
Масштабный исторический памятник, где на протяжении 2000 лет добывали красный песчаник для строительства. Место поражает лабиринтами скал, отвесными утесами, глубокими ущельями и рукотворными каменными пиками, напоминающими лотосы.
Выдающееся культурное учреждение, расположенное в сердце административного центра провинции Гуандун, Китай. Он специализируется на китайской живописи, каллиграфии, скульптуре и современном искусстве, объединяя как исторические, так и прогрессивные художественные формы.