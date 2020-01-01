Guangzhou Museum of Art в Гуанчжоу

О месте

Выдающееся культурное учреждение, расположенное в сердце административного центра провинции Гуандун, Китай. Он специализируется на китайской живописи, каллиграфии, скульптуре и современном искусстве, объединяя как исторические, так и прогрессивные художественные формы.