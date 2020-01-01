Guangzhou Museum of Art в Гуанчжоу
О месте
Выдающееся культурное учреждение, расположенное в сердце административного центра провинции Гуандун, Китай. Он специализируется на китайской живописи, каллиграфии, скульптуре и современном искусстве, объединяя как исторические, так и прогрессивные художественные формы.
Контакты
198 Yiyuan Road, Haizhu District, Guangzhou / 广州市海珠区艺苑路198号
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 17:30
Среда09:00 - 17:30
Четверг09:00 - 17:30
Пятница09:00 - 17:30
Суббота09:00 - 17:30
Воскресенье09:00 - 17:30