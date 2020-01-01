Nanyue Garden в Гуанчжоу
О месте
Изысканный сад в стиле Линнань, известный как «Маленький запретный город» за свою архитектурную красоту. Это очаровательное место с водоемами, рыбами и вековыми деревьями, которое часто посещают вместе с соседним садом Баомо.
Контакты
99 Dong’an Road, Panyu District, Guangzhou / 广州市番禺区东安路99号
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:30 - 17:30
Вторник08:30 - 17:30
Среда08:30 - 17:30
Четверг08:30 - 17:30
Пятница08:30 - 17:30
Суббота08:30 - 17:30
Воскресенье08:30 - 17:30