Planten un Blomen в Гамбурге
О месте
Знаменитый ботанический сад и исторический зеленый оазис площадью 47 гектаров в самом центре Гамбурга. Он славится крупнейшим в Европе Японским садом с чайным домиком, огромными оранжереями тропических растений, розарием и летними светомузыкальными шоу.
Контакты
St. Petersburger Str., 20355 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 23:00
Вторник07:00 - 23:00
Среда07:00 - 23:00
Четверг07:00 - 23:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 23:00