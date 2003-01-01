Досуг и развлечения в Гамбурге
Легендарный ресторан для гурманов, расположенный в роскошном отеле Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten в центре Гамбурга. Под управлением шеф-повара Кристофа Рюффера он отмечен тремя звездами Мишлен и предлагает высокую французскую и международную кухню с сезонными мотивами.
Один из ведущих европейских музеев искусства, дизайна и ремесел, основанный в 1874 году. Его коллекция охватывает около 500 000 экспонатов, отражающих 4 000 лет человеческой истории — от античности до современных цифровых инсталляций и моды .
Знаменитый ботанический сад и исторический зеленый оазис площадью 47 гектаров в самом центре Гамбурга. Он славится крупнейшим в Европе Японским садом с чайным домиком, огромными оранжереями тропических растений, розарием и летними светомузыкальными шоу.
Крупнейший в мире частный морской музей, основанный коллекционером Петером Таммом. Экспозиция занимает 9 этажей, вмещая более 40 000 моделей кораблей, 1 миллион фотографий, а также редкие морские карты, навигационные приборы, форму и оружие.
Стильный бар, клуб с живой музыкой и verzehrtheater, расположенный в самом сердце Санкт-Паули, на знаменитой Репербан. Напитки здесь варьируются от классического пива до разнообразных Spritz-коктейлей и фирменного кофе.
Популярный музыкальный бар, расположенный в начале знаменитой улицы Рипербан. Заведение славится атмосферой с живой музыкой, дружелюбным персоналом и умеренными ценами, что делает его отличным выбором для отдыха в районе Санкт-Паули.
Один из крупнейших и самых престижных выставочных центров Европы, расположенный в Гамбурге. Он занимает два исторических здания бывшего оптового рынка и служит главной городской площадкой для международных выставок современного искусства и фотографии.
Роскошный панорамный бар на 20-м этаже отеля Empire Riverside. Расположенный на высоте 90 метров над городом, он предлагает гостям исключительный вид на гавань, реку Эльбу и архитектурные доминанты города, такие как Эльбская филармония.
Двухзвездочный мишленовский ресторан современной кухни, расположенный на 7-м этаже роскошного отеля The Fontenay в Гамбурге. Заведение славится панорамными видами на озеро Ауссенальстер и элегантной атмосферой.
Крупнейший в мире действующий железнодорожный макет, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Расположенный в историческом районе Шпайхерштадт в Гамбурге, этот музей ежегодно привлекает миллионы посетителей, предлагая погрузиться в детализированный микромир.
Один из крупнейших и самых посещаемых художественных музеев Германии. Он расположен в историческом центре Гамбурга и хранит богатейшую коллекцию европейского искусства, охватывающую более семи веков — от Средневековья до современности.
Крупнейший частный музей кофе в мире. Основанный в 2003 году семьей потомственных кофейных торговцев Бург, он расположен в историческом районе Шпайхерштадт и погружает посетителей в многовековую историю и культуру любимого напитка.