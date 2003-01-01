Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Один из ведущих европейских музеев искусства, дизайна и ремесел, основанный в 1874 году. Его коллекция охватывает около 500 000 экспонатов, отражающих 4 000 лет человеческой истории — от античности до современных цифровых инсталляций и моды .