Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Planten un Blomen в Гамбурге

Planten un Blomen

О месте

Знаменитый ботанический сад и исторический зеленый оазис площадью 47 гектаров в самом центре Гамбурга. Он славится крупнейшим в Европе Японским садом с чайным домиком, огромными оранжереями тропических растений, розарием и летними светомузыкальными шоу.

Контакты

St. Petersburger Str., 20355 Hamburg
+4940428544723
plantenunblomen.hamburg.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 07:00 - 23:00
Вторник 07:00 - 23:00
Среда 07:00 - 23:00
Четверг 07:00 - 23:00
Пятница 07:00 - 23:00
Суббота 07:00 - 23:00
Воскресенье 07:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM