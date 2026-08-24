Planten un Blomen в Гамбурге
О месте
Знаменитый ботанический сад и исторический зеленый оазис площадью 47 гектаров в самом центре Гамбурга. Он славится крупнейшим в Европе Японским садом с чайным домиком, огромными оранжереями тропических растений, розарием и летними светомузыкальными шоу.
Контакты
St. Petersburger Str., 20355 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 07:00 - 23:00
Вторник 07:00 - 23:00
Среда 07:00 - 23:00
Четверг 07:00 - 23:00
Пятница 07:00 - 23:00
Суббота 07:00 - 23:00
Воскресенье 07:00 - 23:00