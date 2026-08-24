Planten un Blomen в Гамбурге

О месте

Знаменитый ботанический сад и исторический зеленый оазис площадью 47 гектаров в самом центре Гамбурга. Он славится крупнейшим в Европе Японским садом с чайным домиком, огромными оранжереями тропических растений, розарием и летними светомузыкальными шоу.