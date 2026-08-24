Lakeside в Гамбурге
О месте
Двухзвездочный мишленовский ресторан современной кухни, расположенный на 7-м этаже роскошного отеля The Fontenay в Гамбурге. Заведение славится панорамными видами на озеро Ауссенальстер и элегантной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Fontenay 10, 20354 Eimsbüttel
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 00:00
Среда 19:00 - 00:00
Четверг 19:00 - 00:00
Пятница 19:00 - 00:00
Суббота 19:00 - 00:00