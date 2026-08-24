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Skyline Bar 20up в Гамбурге

Skyline Bar 20up

О месте

Роскошный панорамный бар на 20-м этаже отеля Empire Riverside. Расположенный на высоте 90 метров над городом, он предлагает гостям исключительный вид на гавань, реку Эльбу и архитектурные доминанты города, такие как Эльбская филармония.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Empire Riverside Hotel, Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg
+49403111970470
www.empire-riverside.de/de/restaurant-und-bars/skyline-bar-20up

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 01:00
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 01:30
Суббота 18:00 - 01:30
Воскресенье 18:00 - 01:00
Контакты
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