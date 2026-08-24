Schmidtchen Alte Liebe в Гамбурге
О месте
Стильный бар, клуб с живой музыкой и verzehrtheater, расположенный в самом сердце Санкт-Паули, на знаменитой Репербан. Напитки здесь варьируются от классического пива до разнообразных Spritz-коктейлей и фирменного кофе.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Spielbudenpl. 21-22, 20359 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда15:00 - 02:00
Четверг15:00 - 02:00
Пятница15:00 - 03:00
Суббота15:00 - 03:00
Воскресенье15:00 - 02:00