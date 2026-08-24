Haerlin в Гамбурге
О месте
Легендарный ресторан для гурманов, расположенный в роскошном отеле Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten в центре Гамбурга. Под управлением шеф-повара Кристофа Рюффера он отмечен тремя звездами Мишлен и предлагает высокую французскую и международную кухню с сезонными мотивами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Парковка
Контакты
Neuer Jungfernstieg 9-14, 20354 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:30 - 00:00
Среда 18:30 - 00:00
Четверг 18:30 - 00:00
Пятница 18:30 - 00:00
Суббота 18:30 - 00:00