Haerlin в Гамбурге

О месте

Легендарный ресторан для гурманов, расположенный в роскошном отеле Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten в центре Гамбурга. Под управлением шеф-повара Кристофа Рюффера он отмечен тремя звездами Мишлен и предлагает высокую французскую и международную кухню с сезонными мотивами.